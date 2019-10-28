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Макрон пообещал защитить мусульман во Франции от нападений радикалов 

ТАСС + ещё 1 52 минуты назад
«Я обещаю»: Макрон защитит мусульман от радикалов
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне (юг Франции), пообещав приложить усилия для обеспечения защиты граждан страны, исповедующих ислам.
"Я решительно осуждаю нападение, совершенное перед мечетью Байонны. Мысленно я с жертвами [нападения], — написал он в понедельник в "Твиттере". — Республика никогда не потерпит ненависти. Мы приложим все усилия для того, чтобы наказать виновных и защитить наших сограждан-мусульман. Я обещаю".
Ранее 84-летний француз выстрелил перед мечетью в Байонне в двух прихожан, которые помешали ему поджечь двери религиозного заведения. После этого он поджег припаркованный поблизости автомобиль и вернулся домой в соседнюю коммуну, где его задержала полиция. Пострадавшие в результате нападения местные жители в возрасте 74 и 78 лет сейчас находятся в больнице, один из них — в стабильно тяжелом состоянии.
В автомобиле нападавшего обнаружен баллон с газом. Мужчина также заявил, что у него имеются пистолет и гранаты. Сейчас полиция проводит обыск у него дома и пытается установить мотивы преступления. По данным газеты "Паризьен", подозреваемый в нападении Клод Синке получил образование в военном училище Экс-ан-Прованса и баллотировался в 2015 году на должность советника департамента от партии "Национальный фронт" (сейчас — "Национальное объединение").
Власти пока не квалифицировали нападение как теракт. В антитеррористической прокуратуре заявили, что наблюдают за ходом расследования.
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Теги:
В мире , Эмманюэль Макрон , Национальный фронт , Франция
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