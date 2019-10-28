Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс, глава государства затронул тему июльского телефонного разговора с Зеленским, стенограмма которого была частично обнародована в сентябре, и раскритиковал конгрессмена-демократа Адама Шиффа , инициировавшего против него расследование дела об импичменте. Также Трамп подверг критике и других представителей Демократической партии

«Итак, в двух словах, осведомитель (Шифф — прим. «Ленты.ру») написал ложь о разговоре [с Зеленским]. Теперь они (демократы — прим. «Ленты.ру») не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я обнародую этот разговор. Когда я его обнародовал, я опроверг доклад Шиффа. Вдобавок, русский — как вы знаете, новый российский президент — хороший мужчина, сделал свое заявление. Там ничего не было, никакого давления на него. Ничего», — подчеркнул Трамп.

На сайте Белого дома стенограмма его выступления была опубликована без исправлений.