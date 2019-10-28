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Трамп назвал Зеленского новым президентом России 

Lenta.ru 14 минут назад
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России. Об этом в Twitter сообщил корреспондент CNN Дэниэл Дэйл.
Отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс, глава государства затронул тему июльского телефонного разговора с Зеленским, стенограмма которого была частично обнародована в сентябре, и раскритиковал конгрессмена-демократа Адама Шиффа, инициировавшего против него расследование дела об импичменте. Также Трамп подверг критике и других представителей Демократической партии.
«Итак, в двух словах, осведомитель (Шифф — прим. «Ленты.ру») написал ложь о разговоре [с Зеленским]. Теперь они (демократы — прим. «Ленты.ру») не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я обнародую этот разговор. Когда я его обнародовал, я опроверг доклад Шиффа. Вдобавок, русский — как вы знаете, новый российский президент — хороший мужчина, сделал свое заявление. Там ничего не было, никакого давления на него. Ничего», — подчеркнул Трамп.
На сайте Белого дома стенограмма его выступления была опубликована без исправлений.
В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. На фоне этих слухов контролируемая демократами палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп, в свою очередь, распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , США , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Адам Шифф , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , CNN , Lenta.ru
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