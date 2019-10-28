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«За решетку! его» Трампа освистали на бейсбольном матче 

Рамблер 42 минуты назад
Президента США Дональда Трампа освистали на бейсбольном матче мировой серии. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Карточный домик».
После того как диктор объявил, что на матче присутствует президент США, раздался неодобрительный гул и послышались выкрики: «За решетку его!».
Дональд Трамп и его супруга Мелания отреагировали на приветствие трибун улыбками и аплодисментами.
Как ранее сообщал «Рамблер», 27 октября Трамп объявил о ликвидации «террориста №1» в мире Абу Бакра Аль-Багдади. По его словам, «опасная и смелая» операция прошла 26 октября на севере Сирии, вместе с главарем запрещенного в России «Исламского государства» было уничтожено большое количество его подручных.
Теги:
В мире , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп
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