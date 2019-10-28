«За решетку! его» Трампа освистали на бейсбольном матче

После того как диктор объявил, что на матче присутствует президент США, раздался неодобрительный гул и послышались выкрики: «За решетку его!».

Дональд Трамп и его супруга Мелания отреагировали на приветствие трибун улыбками и аплодисментами.