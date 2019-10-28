Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России

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Пока вы не уснули: Украина признала свой проигрыш России 

Рамблер 1 час назад

Кремль оценил диалог Зеленского с националистами

president.gov.ua
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно следили за визитом украинского лидера в Золотое и надеются, что Владимир Зеленский заставит военных выполнять свои приказы. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина признала поражение в споре с Россией

Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.

Польша задержала "российского шпиона"

СК
Пресс-секретарь польского министра, координирующего работу спецслужб, Станислав Жарын заявил о задержании предполагаемого российского шпиона, сообщает ТАСС.

Ликвидация главаря ИГ попала на видео

Турецкое информагентство Anadolu опубликовало снятое беспилотником видео с места, где, как утверждают США, прошла операция по уничтожению главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Ты никто, поганая тварь»: священника обвинили в насилии

Газета.Ru
Священника Казанского женского монастыря Владимира Покровского отстранили от службы за избиение супруги и пьянство. По словам пострадавшей, он регулярно употреблял спиртное, поднимал на нее руку и угрожал расправой — все это происходило на глазах детей, которые тоже могли подвергнуться насилию. «Газета.Ru» рассказывает, как наказывают недобропорядочных служителей церкви.

Показания заучены: "физрука-насильника" оправдали

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Лидер сборной России оказался гражданином США

Юрист Дмитрий Мачихин заявил, что хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин имеет американское гражданство.

Конфликт на МКАД закончился стрельбой

Дорожный конфликт на МКАД перерос в перестрелку, в ходе которой водитель одного из транспортных средств получил ранение и был госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Следующие выходные в России будут длинными, а рабочая неделя — короткой, сообщили ТАСС в Федеральной службе по труду и занятости.

Когда в Москву придет зима

Зимняя погода придет в российскую столицу уже на этой неделе, рассказала РИА "Новости" главный синоптик метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Русский богатырь забил двухметрового американца

Инстаграм
На одном турнире с Сергеем, в поединке "самых скучных бойцов UFC", заснул один из атлетов. В прямом смысле этого слова.
Комментарии6 
Теги:
В мире , Видео , Татьяна Позднякова , Евгений Малкин , Владимир Зеленский , Владимир Покровский , Дмитрий Мачихин , ВТО , Исламское государство , СБОРНАЯ РОССИИ , Роструд , МВД , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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