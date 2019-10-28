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Помпео заявил, что связывался с российской стороной по вопросу об операции в Идлибе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Россия помогла США ликвидировать главаря ИГ
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что связывался с российскими представителями в связи со спецоперацией американских военнослужащих на северо-западе Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. С таким утверждением он выступил в интервью телекомпании Fox News, не уточнив при этом, с кем именно он разговаривал.
"Накануне операции Госдепартамент совместно с Министерством обороны США старательно работали над тем, чтобы ее можно было осуществить, — сказал он. — Было ясно, что мы должны были войти в воздушное пространство, которое не находилось под американским контролем, и поэтому той ночью я обратился к нашим российским коллегам для того, чтобы ясно изложить им наши ожидания того, что касалось наших возможностей перебросить наших военнослужащих туда, куда необходимо и когда необходимо и затем, чтобы они безопасно вернулись обратно. Это была хорошая работа в масштабах всего правительства США".
27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Политика , США , Майкл Помпео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Госдеп США , Исламское государство , Сирия
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