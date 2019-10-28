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Полиция Гонконга задержала более 200 участников уличных беспорядков 

ТАСС 1 час назад
Более 200 протестующих задержаны в Гонконге
Фото: РИА Новости
Полиция Гонконга задержала 206 участников уличных беспорядков, прошедших в минувшие выходные. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник представитель правоохранительных органов старший суперинтендант Кун Винчэн.
"В связи с незаконным собранием, совершением поджогов, порчей имущества, ношением оружия и нанесением правоохранителям телесных повреждений 148 мужчин и 58 женщин были заключены под стражу", — приводит слова старшего суперинтенданта агентство Синьхуа.
"Семеро полицейских получили ранения, у одного из них сломано ребро", — добавил он.
Для разгона группы демонстрантов в отдаленном спальном районе Туен Мун в понедельник вечером полиция применила слезоточивый газ. В беспорядках приняли участие несколько десятков радикалов в масках из числа молодежи. Они перекрыли улицу, подожгли ресторан и учинили погром в местном отделении банка Китая.
С начала лета здесь вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, некоторые сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.
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Теги:
В мире , Кэрри Лам , Синьхуа , Гонконг
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