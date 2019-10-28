Более 200 протестующих задержаны в Гонконге

Полиция Гонконга задержала более 200 участников уличных беспорядков

Полиция Гонконга задержала 206 участников уличных беспорядков, прошедших в минувшие выходные. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник представитель правоохранительных органов старший суперинтендант Кун Винчэн.

"В связи с незаконным собранием, совершением поджогов, порчей имущества, ношением оружия и нанесением правоохранителям телесных повреждений 148 мужчин и 58 женщин были заключены под стражу", — приводит слова старшего суперинтенданта агентство Синьхуа.

"Семеро полицейских получили ранения, у одного из них сломано ребро", — добавил он.

Для разгона группы демонстрантов в отдаленном спальном районе Туен Мун в понедельник вечером полиция применила слезоточивый газ. В беспорядках приняли участие несколько десятков радикалов в масках из числа молодежи. Они перекрыли улицу, подожгли ресторан и учинили погром в местном отделении банка Китая.