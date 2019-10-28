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Сторонники независимости Каталонии доносят в суды на самих себя 

РИА Новости 2 часа назад
В Каталонии решились на необычную акцию
Фото: РИА Новости
Сторонники независимости Каталонии направились в понедельник в суды, чтобы представить признательные показания по поводу своего участия в референдуме о независимости 1 октября 2017 года и митингах 20 сентября того же года.
Эта кампания была объявлена после вынесения Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам в связи с их участием в организации незаконного референдума два года назад. С инициативой выступила общественная организация Omnium Cultural, чей вице-председатель Марсель Маури призвал "заполнить самообвинениями суды четырех столиц провинций — Барселоны, Таррагоны, Льейды и Жироны", говорится в сообщении организации.
"Если в Испании проводить митинги и голосовать — преступление, то мы все пособники и виновники этого фальшивого преступления, и поэтому надо на себя донести", — заявил он, призвав присоединиться к акции всех, кто считает приговор Верховного суда "абсолютно несправедливым, нарушающим основные права и свободы".
Утром в понедельник в суды выстроились длинные очереди. Однако Высший суд Каталонии ограничил подачу исков 25 в день — в каждый из судов Таррагоны, Жироны и Льеды. При этом в пресс-службе суда пояснили, что признательные показания могут быть поданы только в дежурные суды этих трех провинций, на подачу документов в дежурные суды Барселоны ограничений не вводилось. Всего с момента объявления компании около 10 тысяч каталонцев скачали бланки с признательными показаниями, заявил Маури.
Лидер Omnium Cultural Жорди Куишар был приговорен Верховным судом к девяти годам заключения по обвинению в мятеже. К такому же сроку был приговорен лидер еще одной общественной организации Каталонская национальная ассамблея Жорди Санчес. Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
20 сентября 2017 года Гражданская Гвардия проводила обыски и аресты, связанные с подготовкой проведения референдума. В частности, обыски прошли в Совете по экономике автономного сообщества. Вокруг здания тогда собрались сотни человек по призыву общественных организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Митингующие не давали возможности сотрудникам испанских правоохранительных органов выйти, их машины были изуродованы.
Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Референдум был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
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Теги:
В мире , Жорди Куишар , Жирона , Испания , Каталония , Льейда , Марсель , Таррагона
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