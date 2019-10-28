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67-летняя китаянка родила ребёнка 

Большая Азия 2 часа назад
67-летняя китаянка родила ребёнка
Фото: depositphotos.com
У женщины появилась на свет девочка весом чуть более 2,5 килограмма.
Китаянке делали кесарево сечение. Родительница уже на пенсии, её муж работает адвокатом. Для них это была незапланированная беременность.
У пары уже есть сын, дочь и несколько внуков. Старшему из них 18 лет, он учится в колледже. Дети новоиспечённой матери не в восторге от новой сестры.
Отмечается, что женщина станет старейшей родительницей в Китае. Впрочем, до мирового рекорда ещё далеко.
Ранее сообщалось, что 74-летняя индийская женщина Эрраматти Мангаямма и ее 78-летний муж Раджа Рао стали родителями девочек-близнецов, которые появились на свет с помощью ЭКО.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
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