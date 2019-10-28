Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пообещал опубликовать видео ликвидации главаря ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Трамп пообещал показать видео ликвидации главаря ИГ
Фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что видеозапись с ликвидацией предводителя ИГ («Исламское государство», запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади может быть обнародовано.
«Отличные выходные. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад», — сказал Трамп, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Также глава государства отметил, что ролик с ликвидацией лидера ИГ может быть частично опубликован.
Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Минобороны потребовало от США доказательств ликвидации главаря ИГ*, подчеркнув, что пока не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному „уничтожению“ террориста.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Курды раскрыли подробности операции по ликвидации главаря ИГ Курды раскрыли подробности операции по ликвидации главаря ИГ Президент Ирака заявил о сомнениях союзников США в надежности Штатов Президент Ирака заявил о сомнениях союзников США в надежности Штатов В офисе Зеленского заявили о разоружении националистов в Золотом В офисе Зеленского заявили о разоружении националистов в Золотом 
Теги:
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Исламское государство , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
Ликвидация главаря ИГ попала на видео53
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале5
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях10
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали9
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе81
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Засекреченный бункер открыли для посещений
03:22
Засекреченный бункер открыли для посещений
Новости Москвы
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
02:09
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
В мире
Трамп сделал срочное объявление
01:17
Трамп сделал срочное объявление
В мире США
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
00:50
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение