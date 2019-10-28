Трамп пообещал показать видео ликвидации главаря ИГ

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что видеозапись с ликвидацией предводителя ИГ («Исламское государство», запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади может быть обнародовано.
«Отличные выходные. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад», — сказал Трамп, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Также глава государства отметил, что ролик с ликвидацией лидера ИГ может быть частично опубликован.
Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Минобороны потребовало от США доказательств ликвидации главаря ИГ*, подчеркнув, что пока не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному „уничтожению“ террориста.