Трамп пообещал показать видео ликвидации главаря ИГ

Трамп пообещал опубликовать видео ликвидации главаря ИГ

«Отличные выходные. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад», — сказал Трамп, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Также глава государства отметил, что ролик с ликвидацией лидера ИГ может быть частично опубликован.