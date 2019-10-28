Ликвидация главаря ИГ попала на видео

Место ликвидации главаря ИГ сняли с воздуха

На видео запечатлены обломки здания в окружении палаток. Как отмечается, оно снято в сельской местности сирийской провинции Идлиб, по которому, согласно заявления американского правительства, военная авиация нанесла нанесла ракетный удар.

Ранее в сети появилось снятое с земли видео места предполагаемой ликвидации лидера ИГ. На ней видны обломки металла, бетонных конструкций и ямы.