Раскрыто содержание разговора Путина и Меркель 

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель сирийское урегулирование и ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 28 октября.
В частности, российский лидер проинформировал канцлера об итогах прошедших в Сочи переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин отметил, что достигнутые договоренности будут способствовать восстановлению суверенитета Сирии.
Также стороны обменялись мнениями о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года.