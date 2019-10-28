Раскрыто содержание разговора Путина и Меркель

В частности, российский лидер проинформировал канцлера об итогах прошедших в Сочи переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . Путин отметил, что достигнутые договоренности будут способствовать восстановлению суверенитета Сирии.

Также стороны обменялись мнениями о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года.