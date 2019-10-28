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Раскрыто содержание разговора Путина и Меркель 

Lenta.ru + ещё 5 48 минут назад
Раскрыто содержание разговора Путина и Меркель
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель сирийское урегулирование и ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 28 октября.
В частности, российский лидер проинформировал канцлера об итогах прошедших в Сочи переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин отметил, что достигнутые договоренности будут способствовать восстановлению суверенитета Сирии.
Также стороны обменялись мнениями о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года.
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Теги:
В мире , Европа , Политика , Реджеп Эрдоган , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия
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