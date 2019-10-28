Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вашингтон расширит санкции в отношении Ирана 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Вашингтон расширит санкции в отношении Ирана
Фото: Reuters
Соединенные Штаты расширят санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник глава Министерства финансов США Стивен Мнучин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", — приводит Reuters слова Мнучина. "Мы продолжим активизироваться [в этой области] еще и еще", — сказал глава Минфина.
Нетаньяху, обращаясь к Мнучину, заявил, что "Иран является реальной угрозой миру на Ближнем Востоке". "Я призываю Соединенные Штаты ввести дополнительные санкции (в отношении Ирана — прим. ТАСС)", — цитирует высказывания премьера государственное израильское радио Kan.
Мнучин в ответ отметил, что "только что пришел с очень продуктивного рабочего обеда" с командой Нетаньяху.
"Она [команда израильского премьера] дала нам ряд особых идей, которые будут изучаться", — продолжил он.
Мнучин прибыл в понедельник в Израиль вместе со старшим советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Во вторник, по данным газеты The Jerusalem Post, американская делегация направится из Израиля в Саудовскую Аравию, где примет участие в конференции по экономике в Эр-Рияде.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
ТАСС: последние новости
Пелоси заявила, что Белый дом уведомил РФ о рейде против главаря ИГ раньше, чем Конгресс Пелоси заявила, что Белый дом уведомил РФ о рейде против главаря ИГ раньше, чем Конгресс Президент Ирака не исключил "перенастройки" отношений с Россией и Ираном Президент Ирака не исключил "перенастройки" отношений с Россией и Ираном В офис Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого В офис Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Комментарии1 
Теги:
В мире , США , Биньямин Нетаньяху , Стивен Мнучин , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Казначейство США , Минфин , ИТАР-ТАСС , Reuters , Иерусалим , Израиль , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
Ликвидация главаря ИГ попала на видео53
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале5
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях10
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали9
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе81
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Засекреченный бункер открыли для посещений
03:22
Засекреченный бункер открыли для посещений
Новости Москвы
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
02:09
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
В мире
Трамп сделал срочное объявление
01:17
Трамп сделал срочное объявление
В мире США
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
00:50
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение