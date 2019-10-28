Вашингтон расширит санкции в отношении Ирана 

Соединенные Штаты расширят санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник глава Министерства финансов США Стивен Мнучин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", — приводит Reuters слова Мнучина. "Мы продолжим активизироваться [в этой области] еще и еще", — сказал глава Минфина.
Нетаньяху, обращаясь к Мнучину, заявил, что "Иран является реальной угрозой миру на Ближнем Востоке". "Я призываю Соединенные Штаты ввести дополнительные санкции (в отношении Ирана — прим. ТАСС)", — цитирует высказывания премьера государственное израильское радио Kan.
Мнучин в ответ отметил, что "только что пришел с очень продуктивного рабочего обеда" с командой Нетаньяху.
"Она [команда израильского премьера] дала нам ряд особых идей, которые будут изучаться", — продолжил он.
Мнучин прибыл в понедельник в Израиль вместе со старшим советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Во вторник, по данным газеты The Jerusalem Post, американская делегация направится из Израиля в Саудовскую Аравию, где примет участие в конференции по экономике в Эр-Рияде.