«Парнокопытные»: Журналист оскорбил жителей Донбасса

Зоопарк: Остап Дроздов оскорбил жителей ДНР

Украинский журналист Остап Дроздов в эфире «Пятого канала» заявил , что больше не интересуется судьбой жителей Донбасса и не пытается их понять, так как давно перерос интерес «к зоопарку».

«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на i расставил», — заявил Остап Дроздов в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой.

Он также высказал мнение, что для возвращения украинских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий нужно поставить «жесткие фильтры», предварительно лишив жителей ЛНР и ДНР украинского гражданства.

«В определенной мере это страшные люди… Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том ДНР и ЛНР, кроме «Раши тудей» и Скабеевой (ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева. — Прим. ред.), ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди», — уверен Дроздов.

Заявление Дроздова вызвало резкую критику о стороны его коллег. Так, журналистка издания "Страна.ua" Олеся Медведева заявила в Facebook, что намерена подать в суд на Остапа Дроздова.

«Пора отвечать за свои слова. Мы долго слушали как политики, люди, которые себя называют журналистами и активистами, обливали помоями жителей Донбасса. Хватит», — написала она, пообещав, что «процесс будет громким».