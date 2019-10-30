«Парнокопытные»: Журналист оскорбил жителей Донбасса

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Зоопарк: Остап Дроздов оскорбил жителей ДНР 

Рамблер + ещё 19 16 минут назад
Украинский журналист Остап Дроздов в эфире «Пятого канала» заявил, что больше не интересуется судьбой жителей Донбасса и не пытается их понять, так как давно перерос интерес «к зоопарку».
«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на i расставил», — заявил Остап Дроздов в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой.
Он также высказал мнение, что для возвращения украинских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий нужно поставить «жесткие фильтры», предварительно лишив жителей ЛНР и ДНР украинского гражданства.
«В определенной мере это страшные люди… Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том ДНР и ЛНР, кроме «Раши тудей» и Скабеевой (ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева. — Прим. ред.), ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди», — уверен Дроздов.
Заявление Дроздова вызвало резкую критику о стороны его коллег. Так, журналистка издания "Страна.ua" Олеся Медведева заявила в Facebook, что намерена подать в суд на Остапа Дроздова.
«Пора отвечать за свои слова. Мы долго слушали как политики, люди, которые себя называют журналистами и активистами, обливали помоями жителей Донбасса. Хватит», — написала она, пообещав, что «процесс будет громким».
«Рамблер» писал, что ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс и заявил, что готов искать взаимопонимание с местными жителями. При этом, как сообщают «Украинские новости», заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов оценил восстановление Донбасса после военных действий в 372 миллиона евро.
Комментарии61 
Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Выдача паспортов в Донбассе , Сергей Трофимов , Владимир Зеленский , Янина Соколова , Ольга Скабеева , Остап Дроздов
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