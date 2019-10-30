«Испорченные»: Журналист оскорбил жителей Донбасса

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с парнокопытными

Львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик. Он также позволил себе сравнить их с животными.

Об этом журналист заявил накануне в эфире программы «Рандеву» на «Пятом канале». Дроздов заверил, что раньше защищал жителей Донбасса, но теперь понял, что нужно действовать радикально.

"Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными", — сказал Дроздов.

По его словам, жители Донбасса смотрят только российские СМИ и «хотят к России». Дроздов назвал их испорченными и утраченными людьми. Он предложил лишить гражданства их, а также всех украинцев, въехавших в ДНР и ЛНР.

Вооружённый конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой киевской власти и объявили о создании самопровозглашённых ДНР и ЛНР.