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Украинский журналист назвал жителей Донбасса «парнокопытными» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 48 минут назад
«Парнокопытные»: Журналист оскорбил жителей Донбасса
Фото: ostap.drozdov/facebook.com
Украинский журналист Остап Дроздов оскорбил жителей неподконтрольных Киеву частей Донбасса, сравнив их с парнокопытными животными.
В программе «Рандеву» с Яниной Соколовой на «5 канале» после просмотра сюжета из самопровозглашенной ДНР, где местные жители говорили о желании жить с Россией, Дроздов заявил, что раньше защищал этих людей, но потом передумал.
«Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на i расставил», — передает «Страна.ua» слова Дроздова.
Он также предложил лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства, а затем вновь начал оскорблять жителей Донбасса.
«В определенной мере это страшные люди… Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший», — сказал Дроздов.
В свою очередь, журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева заявила, что собирается подать заявление против Дроздова о совершении преступления.
«Меня как уроженку города Горловка, который сейчас находится на неподконтрольной территории, очень сильно оскорбляет подобные высказывания Дроздова», — заявила Медведева.
Напомним, во вторник обе стороны конфликта в Донбассе уведомили о готовности к разведению сил и средств в Золотом, после чего о начале процесса заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Ополченцы тоже начали отвод сил в районе Золотого.
Минобороны Украины сообщило, что разведение войск здесь займет около трех суток.
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Комментарии43 
Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Выдача паспортов в Донбассе
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