«Британия в заложниках»: Джонсона лишили выборов

Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря. Инициативу поддержали 299 парламентариев, против высказались 70. Но необходимых двух третей голосов премьер так и не набрал из-за того, что лейбористы воздержались от голосования. Какие варианты остались у Джонсона по выводу страны из ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Британский парламент в очередной раз нанес премьер-министру Борису Джонсону сокрушительное поражение. Сегодня состоялось голосование по проведению досрочных выборов 12 декабря, которых добивался политик, чтобы хоть как-то сдвинуть Brexit с мертвой точки. Для этого ему требовались две трети голосов (434), однако премьера поддержали только 299 депутатов.

Впрочем, Джонсон сдаваться не намерен. После подсчета он заявил, что внесет короткий законопроект о проведении выборов, для принятия которого потребуется простое большинство.

«Мы не позволим этому параличу продолжаться. Сегодня вечером мы направим уведомление о внесении краткого законопроекта о проведении выборов 12 декабря, чтобы осуществить Brexit. Этот парламент не может дольше держать страну в заложниках… Нужно заменить этот нефункционирующий парламент парламентом, который осуществит Brexit», — сказал политик.

Технически Джонсон одержал победу: «против» проголосовали 70 депутатов. Однако из-за того, что оппозиционная Лейбористская партия воздержалась от голосования, ему не хватило голосов.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже давно призывает к досрочным выборам. При этом он потребовал, чтобы Джонсон исключил вариант выхода из ЕС без сделки. Британские издания сообщают, что еще до сегодняшнего заседания палаты общин лейбористы приняли решение воздержаться, чтобы саботировать голосование.

Впрочем, причина действий главной оппозиционной партии кроется не только в несоблюдении премьером выдвинутых ими условий. В случае досрочных выборов шансы лейбористов не так высоки, и их призывы к роспуску парламента — не что иное, как лукавство.

Согласно данным YouGov, рейтинг консерваторов составляет 37%, в то время как партия Корбина имеет всего 22%. На третьем месте разместились либерал-демократы (19%), затем партия Brexit (11%) и, наконец, Зеленая партия (7%). По результатам сентябрьского опроса ComRes, рейтинг консерваторов напрямую зависит от того, выполнит ли Джонсон свое обещание избежать новой отсрочки.

Примерно ту же картину демонстрируют опросы, проведенные службой DeltaPoll в октябре. Консерваторы могут рассчитывать на 37% поддержки, лейбористы — на 24%.

Эти данные показывают, что лейбористы могут потерять около 10% мест в палате общин. В настоящее время партия занимает 243 кресла (из 650) в парламенте, но в результате досрочных выборов они рискуют лишиться 24 мест.

«Опросы говорят, что в результате выборов победит Консервативная партия. Вопрос состоит в том, удастся ли ей получить абсолютное большинство или она ограничится относительным большинством. Поэтому, как мы видим, опросы общественных мнений свидетельствуют, что оппозиции в лице лейбористов эти досрочные выборы большой выгоды не принесут, поэтому они особо не стремятся их проводить в ближайшее время, — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин. — Получается, что у партии Brexit Найджела Фараджа 11%. Это, пусть немного, но мандаты они будут иметь и, возможно, что в сумме с Консервативной партией им этого количества хватит для большинства. Уже намечается некий альянс на этих выборах, так что какая-то перспектива у Джонсона есть, он больше заинтересован в выборах, чем лейбористы».

Если голосование все же пройдет по упрощенной процедуре, как хочет Джонсон, то, с большой долей вероятности, он все же добьется проведения выборов. В сложившихся условиях только этот вариант развития событий способен перезапустить политическую ситуацию в Великобритании. Сейчас в парламенте попросту нет большинства, которое бы продвигало какую-либо позицию по Brexit.

«Все-таки страна расколота на две части. Два лагеря есть, они примерно идентичны. Лейбористы представляют интересы второго лагеря, то есть стороны, которая не хочет выходить из Евросоюза, поэтому они всеми силами тормозят и понимают, что если им не удастся полностью затормозить, тогда они хотя бы примут какое-то соглашение, которое минимизирует потери, которые, по их мнению, понесет страна в любом случае. Ну и параллельно они хотят извлечь политический дивиденд, чтобы насолить консерваторам и какие-то для себя выгоды получить», — объясняет Топорнин.

Тем временем Евросоюз предоставил Лондону вот уже третью по счету отсрочку Brexit.

«ЕС27 решил согласиться на просьбу Британии предоставить ей гибкую отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Процедура будет оформлена в письменном виде», — написал председатель Европейского совета Дональд Туск.

Это означает, что Соединенное Королевство может выйти из ЕС раньше указанного срока, если палата общин, наконец, ратифицирует соглашение.

Терпению европейских чиновников можно позавидовать. Когда Борис Джонсон добился от Брюсселя внесения изменений в соглашение, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит смысла в новой отсрочке. ЕС действительно смягчил свою позицию и пошел на компромисс в вопросе сосуществования Ирландии и Северной Ирландии после Brexit — именно этого требовали депутаты палаты общин и от Терезы Мэй , и от Бориса Джонсона.

Тем не менее британский парламент не спешит с выходом. 19 октября депутаты одобрили поправку, которая обязывает принять законопроект, ратифицирующий новое соглашение. Таким образом, они не оставили премьеру иного выхода, кроме как просить ЕС о новой отсрочке.

Через несколько дней палата общин во втором чтении одобрила соглашение, что стало, пожалуй, главным достижением Джонсона на сегодняшний день. Через несколько минут депутаты проголосовали «против» ускоренного графика Brexit, который предоставлял депутатам три дня на рассмотрение соглашения вместо положенных 21.

Сам Борис Джонсон сегодня не сдержался от обвинений в адрес депутатов. Палата общин, по его словам, «сделала неизбежным то, что народ этой страны будет задержан в ЕС против своей воли в течение как минимум трех месяцев».

Премьер-министр поделился, что момент, когда парламент принял соглашение, был «мучительным» и заставил его думать, что «палата общин сделает разумную вещь», пока они «не выбросили ускоренный график».

Так парламент уничтожил главную цель Джонсона — выход из ЕС 31 октября со сделкой или без нее. Премьер-министр решил перейти к кардинальному методу — проведению внеочередных выборов.

Именно перспектива досрочных выборов подарила Лондону новую отсрочку. О своем решении Брюссель должен был объявить в пятницу, однако Евросоюз затянул с ответом. Как сообщает британский Express, 25 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступил против очередной отсрочки. О том, что французский лидер займет более жесткую позицию в этом вопросе, чем его коллеги, сообщали ранее многие зарубежные издания.

Дональд Туск провел выходные в попытках убедить всех европейских лидеров предоставить новую пролонгацию, и ему это удалось. В Европе уже не видят смысла в очередных дедлайнах — британский парламент парализован. Единственный, кто имеет внятную позицию и доносит ее до Брюсселя, — это Борис Джонсон, который по-прежнему считает, что новая отсрочка Лондону не нужна.

Только внеочередные выборы могли стать обстоятельством, изменившим ситуацию, что и требовал Евросоюз и, особенно, Франция для предоставления новой отсрочки.

«Если будут новые выборы, если будет новый референдум, если есть политические изменения, которые заставляют нас думать, что у нас может быть другой диалог, нежели тот, который у нас сейчас, можно обсудить запрос о продлении», — говорила госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Монтшалин.

По сути, Борис Джонсон, поставивший перед парламентом вопрос о досрочных выборах, дал Евросоюзу основания для новой отсрочки. Теперь же ему придется еще побороться за проведение выборов.