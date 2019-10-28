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Правительство Бельгии впервые возглавила женщина 

Мир24 + ещё 4 1 час назад
Правительство Бельгии впервые возглавила женщина
Фото: Zuma\TASS
Исполняющей обязанности председателя правительства Бельгии назначена Софи Вильмес, передает агентство Belga.
«Вильмес была принята в Королевском дворце в Брюсселе. Она назначается на пост премьер-министра», — отмечается в сообщении.
Как ожидается, первое время политик будет исполнять обязанности премьера. Вильмес стала первой женщиной, возглавившей бельгийское правительство. До этого она занимала пост министра финансов страны.
Вильмес заменит на посту главы правительства Шарля Мишеля, который в скором времени должен возглавить Европейский совет.
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Теги:
В мире , Шарль Мишель , Европейский совет , Бельгия
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