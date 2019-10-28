Правительство Бельгии впервые возглавила женщина

Исполняющей обязанности председателя правительства Бельгии назначена Софи Вильмес, передает агентство Belga.

«Вильмес была принята в Королевском дворце в Брюсселе. Она назначается на пост премьер-министра», — отмечается в сообщении.

Как ожидается, первое время политик будет исполнять обязанности премьера. Вильмес стала первой женщиной, возглавившей бельгийское правительство. До этого она занимала пост министра финансов страны.