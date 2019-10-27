Вакарчук осудил Зеленского за перепалку с националистами в Золотом

Слова, сказанные президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече с националистами в поселке Золотое, не приведут к миру. Об этом 27 октября на своей странице в Facebook написал Народный депутат Украины, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук

По словам Вакарчука, добровольческие батальоны националистов сыграли важную роль в боях в Донбассе во время так называемой Антитеррористической операции (АТО).

«Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам: "Спасибо". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами — не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты"», — заявил Святослав Вакарчук.

В субботу, 26 октября, Владимир Зеленский прибыл в район разведения сил у поселка Золотое, где вступил в перепалку с одним из представителей националистов.

На повышенных тонах президент обсуждал с добробатовцем вопросы разведения войск.