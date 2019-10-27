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«Мисс Украина—2019» объяснила свою позицию по Крыму 

Рамблер 21 минуту назад
«Мисс Украина» объяснила свою позицию по Крыму
Фото: Instagram
Украинская королева красоты Маргарита Паша снова объяснила своим недоброжелателям, кому принадлежит Крым. В инстаграме красавица дала ответ тем, кто принялся травить ее в соцсетях за «отсутствие патриотизма».
«Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым — это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям! Логично», — написала Маргарита.
Она призвала пользователей «всегда обдумывать вопрос, который вам задают», становиться мудрее и учиться анализировать информацию, которую публикует СМИ.
«Мне сложно навязать чужое мнение! Написать гадости вы всегда успеете, но не забывайте, что слово — не воробей. Думайте, перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то… А главное, будьте добрее и гуманнее!» — добавила Мисс Украина-2019.
«Умная, красивая, ещё очень добрая», — написали пользователи в комментариях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Маргарита Паша высказала украинским журналистам свое мнение о Крыме.
«Крым — всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам», — сказала девушка на вопрос о принадлежности полуострова. Она добавила, что желает полуострову «только процветания».
Ответ Маргариты вызвал бурю негодования среди украинцев. Они принялись критиковать ее и даже угрожать. В ответ девушка опубликовала цитату Олдоса Хаксли: «Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели».
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Комментарии10 
Теги:
В мире , Республика Крым
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