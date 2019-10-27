«Мисс Украина» объяснила свою позицию по Крыму

«Мисс Украина—2019» объяснила свою позицию по Крыму

«Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым — это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям! Логично», — написала Маргарита.

Она призвала пользователей «всегда обдумывать вопрос, который вам задают», становиться мудрее и учиться анализировать информацию, которую публикует СМИ.

«Мне сложно навязать чужое мнение! Написать гадости вы всегда успеете, но не забывайте, что слово — не воробей. Думайте, перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то… А главное, будьте добрее и гуманнее!» — добавила Мисс Украина-2019.

«Умная, красивая, ещё очень добрая», — написали пользователи в комментариях.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Маргарита Паша высказала украинским журналистам свое мнение о Крыме.

«Крым — всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам», — сказала девушка на вопрос о принадлежности полуострова. Она добавила, что желает полуострову «только процветания».

Ответ Маргариты вызвал бурю негодования среди украинцев. Они принялись критиковать ее и даже угрожать. В ответ девушка опубликовала цитату Олдоса Хаксли: «Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели».