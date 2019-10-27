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«Мисс Украина — 2019» объяснила необычный ответ на вопрос «Чей Крым?» 

РИА Новости 41 минуту назад
«Мисс Украина» объяснила необычный ответ на «Чей Крым?»
Фото: Instagram
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша рассказала, что ответила на вопрос о принадлежности Крыма исходя из его формулировки.
Накануне девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям, чем вызвала негативную реакцию со стороны украинских СМИ и некоторых пользователей социальных сетей.
Паша напомнила, что ее спросили: "Чей Крым?"
"Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория Земли принадлежит людям, а Крым — это часть огромной планеты, и, соответственно, он принадлежит тоже нам — людям. Логично", — написала она в инстаграме.
"Мисс Украина" отметила, что любую информацию можно трактовать по-разному, и посоветовала подписчикам учиться ее анализировать. Кроме того, она призвала комментаторов перестать писать гадости.
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Теги:
В мире , Республика Крым
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