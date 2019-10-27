Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов

Разговор президента с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Он потребовал не мешать разведению войск.

Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию". По словам лидера батальона, Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения.

"Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", — заявил Билецкий.

Кроме того, он подчеркнул, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью.

В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".