Националисты пригрозили Зеленскому десятками тысяч бойцов

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Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов 

РИА Новости 12 минут назад
Лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое.
Разговор президента с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Он потребовал не мешать разведению войск.
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Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию". По словам лидера батальона, Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения.
"Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", — заявил Билецкий.
Кроме того, он подчеркнул, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский
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