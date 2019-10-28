«Вывезите оружие, пацаны»: о споре Зеленского и радикалов

«Вывезите оружие, пацаны»: опубликовано новое видео спора Зеленского и радикалов

Президент Украины опубликовал видео по итогам своей двухдневной поездки в Золотое.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видео, снятое во время его визита в Золотое.

На видео попали кадры, где глава Украины разговаривает с радикалами во дворе частного дома. Они сидят в кругу у костра, обсуждают ситуацию на линии фронта, Зеленский просит националистов сдать оружие. В ходе разговора президент Украины заявил, что в курсе наличия оружия в доме, но при этом подчеркнул, что приехал в Золотое без представителей правоохранительных органов . Один из националистов начал спор, сказав, что оружия «в руках не держит». Разговор перерос в скандал, запечатленный на видео.

«Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны», — обратился к одному из националистов президент Украины.

На видео попали кадры примирительного жеста Зеленского — он поднимает руки вверх на уровне груди, обращая ладони к собеседнику и еще раз просит националистов «убрать оружие».

По итогам поездки в Золотое и проведенных встреч с радикалами, выступающих против разведения войск в Донбассе, нелегальное оружие было вывезено с линии фронта.