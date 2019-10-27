Турция выступила с заявлением после ликвидации лидера ИГ

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Турция сообщила, что США координировали с ней ликвидацию главаря ИГ 

RT на русском 39 минут назад
Минобороны Турции на фоне сообщений СМИ о ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади заявило, что США координировали с Анкарой операцию против лидера ИГ.
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ
Как сообщает Anadolu со ссылкой на оборонное ведомство Турции, американские и турецкие военные обменивались информацией перед прошедшей минувшей ночью операцией в сирийском Идлибе.
Ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в Идлибе.
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявлял, что «произошло что-то очень важное», но не объяснил, что именно. Согласно сообщению Белого дома, президент США сделает важное заявление в 9 часов (16:00 по московскому времени) 27 октября.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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Теги:
В мире , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Исламское государство , Анкара , США , Турция
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