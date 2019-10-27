Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ

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Появилось видео с места ликвидации лидера «Исламского государства» 

Lenta.ru 50 минут назад
В сети появилось видео момента предполагаемой ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — главаря запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Запись в воскресенье, 27 октября, опубликовал турецкий журналист Реджеп Сойлю (Ragıp Soylu) в своем Twitter.
На записи видны обломки металла, бетонных конструкций и ямы.
Ранее в воскресенье издание Newsweek со ссылкой на представителя армии сообщило, что военнослужащие США провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
По словам источников издания, спецоперация была проведена в субботу, 26 октября. Место боевых действий некоторое время находилось под наблюдением военных. Сообщается, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.
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Теги:
В мире , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство
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