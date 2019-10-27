Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ

Появилось видео с места ликвидации лидера «Исламского государства»

На записи видны обломки металла, бетонных конструкций и ямы.

Ранее в воскресенье издание Newsweek со ссылкой на представителя армии сообщило, что военнослужащие США провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.