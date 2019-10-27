Названа дата конца дружбы Трампа и Ким Чен Ына

В КНДР назвали дата конца дружбы между Трампом и Ким Чен Ыном

Чхоль считает, что США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации. Если это произойдет, то "тесные личные отношения" лидеров завершатся.

Он также пожаловался, США не уделяют достаточного внимания к призывам северокорейской стороны касательно нового подхода в решении проблемы денуклеаризации.