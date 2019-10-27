Пропавшие в Сирии россиянки обратились к властям РФ

Россиянки, сбежавшие с детьми из лагеря для семей пленных боевиков "Исламского государства" (террористическая организация ИГ запрещена в России) в Сирии, обратились с просьбами о помощи к Владимиру Путину, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и члену Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеде Саратовой.
Женщина попросили помочь вернуться им в Россию. Хеда Саратова представила аудиозаписи РБК. На одной из записей девушка, представившаяся Юлией Крюковой, рассказала, что отправила аудиозапись, будучи в лагере для беженцев аль-Холь. В обращении Юлия просит помочь ей вернуться в Россию. По словам девушки, она не хочет возвращаться в Довлю (ИГ).
"Здесь есть женщины, которые хотят туда вернуться, и если они узнают, что я хочу вернуться домой, они могут меня избить", — слышно на аудиозаписи.
Несколько других женщин записывали аудио из лагеря Айн-Исса (тюрьма для семей боевиков ИГ).
"Все уезжают, мы не знаем, что делать. Здесь оставаться тоже мы не можем, у нас дети, здесь военное положение. Что нам делать?", — говорят они.
25 октября "Би-би-си" сообщил об исчезновении 50 россиянок с детьми из сирийских лагерей.