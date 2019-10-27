«Не гарантия»: В КНДР о «дружественных» отношениях с США

В КНДР прокомментировали отношения между Пхеньяном и Вашингтоном123

"Отношения между КНДР и США могли бы уже неоднократно испортиться из-за враждебных и ошибочных действий со стороны США, но сохраняются благодаря дружеским отношениями между Председателем госсовета Ким Чен Ыном и президентом Трампом. Но всегда существует предел", — говорится в сообщении.

Ким Ён Чхоль подчеркнул, что "США серьезно заблуждаются, если рассчитывают пережить конец этого года, спекулируя на близких личных отношениях между президентом (Трампом — ред.) и Председателем (Ким Чен Ыном — ред.), чтобы потянуть время".

"Дружественные отношения между главами КНДР и США ни в коем случае не могут не брать в расчет общественное мнение и не являются гарантией недопущения обострения отношений между странами", — добавил он.

Председатель северокорейского комитета также выразил надежду на то, чтобы "прекрасное дипломатическое выражение "нет ни вечного друга, ни вечного врага" не превратилось в фразу "нет вечного друга, но есть вечный враг".

Ранее на этой неделе советник МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что КНДР по-прежнему надеется на преодоление всех препятствий в отношениях с США и рассчитывает увидеть изменение подходов Вашингтона до конца года.

После безрезультатного окончания рабочих переговоров представителей США и КНДР в Стокгольме северокорейский спецпосланник Ким Мён Гиль уже заявлял, что "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР. Американская сторона опровергла это заявление, отметив, что дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей". Позже МИД КНДР заявил, что, если США не избавятся от "враждебной политики", не предложат реалистичного решения по денуклеаризации и гарантий безопасности до конца года, Северная Корея не будет продолжать переговоры.