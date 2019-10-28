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Восточная Германия уходит от Меркель 

News.ru + ещё 16 2 часа назад
Восточная Германия уходит от Меркель
Фото: РИА Новости
Выборы в Тюрингии вновь подтвердили наметившуюся в Восточной Германии тенденцию: снижение популярности правящих партий и усиление позиций правопопулистской «Альтернативы для Германии». Меняющийся политический ландшафт может отразиться на выборах канцлера Германии 2021 года.
Прошедшие 27 октября земельные выборы в Тюрингии завершились исторической победой партии Левых, которая показала рекордный для себя результат в 31% голосов избирателей. «Альтернатива для Германии» (АдГ) также значительно укрепила свои позиции (23%). В тоже время так называемые «народные партии» Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) продемонстрировали низкий результат. Особенно сильное падение отмечено у партии Ангелы Меркель, руководство которой менее года назад было передано её преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр: ХДС потеряла более 10% голосов и в итоге показала результат в 22%. Зелёные и СвДП (Свободная демократическая партия) показали самые низкие результаты на выборах.
Победа Левых и одновременное ослабление позиций СДПГ и Зёленых привело к невозможности сформировать правящую коалицию в ландаге (парламент федеральной земли) по аналогии с 2014 годом. Эксперты ожидают, что впервые коалиция будет состоять из четырёх партий, вероятным кандидатом в коалицию они называют СвДП.
Однако выборы в Тюрингии примечательны ещё и наметившийся на востоке Германии тенденцией к потере голосов среди правящих СДПГ и ХДС/ХСС и стремительному росту популярности АдГ. Прошедшие в сентябре 2019 года выборы в Бранденбурге и Саксонии показали, что хоть ХДС и удалось удержать лидерство в этих федеральных землях, падение поддержки избирателей было существенным. В то же время «Альтернатива для Германии» значительно укрепила свои позиции: в Саксонии она превысила свои прежние показатели в три раза, в Бранденбурге — в два.
Прошедшие в этих трёх федеральных землях (Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии) восточной Германии выборы также отметились возросшей явкой избирателей по сравнению с 2014 годом. В каждой земле рост составил порядка 10%. Такая цифра обеспечивается не только за счёт оттягивания электората у СДПГ и ХДС/ХСС, но и благодаря привлечению тех избирателей, которые ранее предпочитали воздерживаться от голосования.
Усиление позиций «Альтернативы для Германии» на востоке ФРГ впервые обозначилось в ходе выборов 2016 года в Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт. В этих федеральных землях правым удалось показать второй результат по числу голосов. Уже три года назад в немецких СМИ подобные результаты преподносились как усиление радикальных настроений на востоке Германии и неприятие миграционной политики канцлера.
Сейчас же речь идёт уже о политическом кризисе и раздробленности, которые заметны не только на местах, но и в Бундестаге. Правящие партии СДПГ и ХДС/ХСС испытывают серьёзные проблемы в попытках сохранить лидерство, и даже уход Меркель с поста председателя Христианско-демократического союза и ожидаемая «перезагрузка» партии не помогли ей сохранить свой электорат. СДПГ в свою очередь тоже переживает кризис, а результаты выборов в Тюрингии могут сказаться на её решении уйти в оппозицию, которое будет рассматриваться на съезде партии в декабре 2019 года. В то же время и успех «Альтернативы для Германии» пока не приносит партии заслуженные дивиденды: ни в одной федеральной земле она пока не вошла в коалицию.
Ведущий научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Александр Кокеев в беседе с News.ru выразил мнение о том, что результаты выборов в Тюрингии и в других восточногерманских землях свидетельствуют уже о сложившейся тенденции — укреплении «Альтернативны для Германии».
Александр Кокеев, ведущий научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН:
Для этого есть ряд причин, связанных с историей, в частности Саксонии, где зародилось движение ПЕГИДА (созданное в 2014 году в Дрездене правопопулистское движение Патриотические европейцы против исламизации Запада — News.ru), и с определённой Остальгией — тоской по прежней Восточной Германии. Есть и более серьёзные причины, например, проблема мигрантов. Их число на востоке в несколько раз меньше, чем на западе, но беженцы сталкиваются в этом регионе с гораздо большим отторжением. Причины в истории ГДР, которая не несла на себе ответственность за злодеяния фашизма, не прошла период переосмысления истории и наполнена ксенофобией, которая прослеживается в отношении переселенцев.
Германист пояснил, что укрепление «Альтернативы для Германии» наблюдается не только в восточных землях, но и на всей территории страны. Несмотря на молодой возраст партии — она была создана в 2013 году, пик популярности АдГ прошёл и скоро начнётся спад. По мнению Кокеева, проблемы правящих партий СДПГ и ХДС/ХСС связаны с тем, что, например, социал-демократы потеряли свой ярко выраженный профиль в то время как в партии Меркель наоборот стал заметен социал-демократический уклон.
Происходит изменение политического ландшафта. Я не думаю, что усиление «Альтернативы для Германии» внесёт какие-то кардинальные изменения в послевоенное устройство страны, но утрата позиций СДПГ и ХДС/ХСС — куда более серьёзное изменение. АдГ менее жизнеспособна, поэтому даже успех Левых на вторых выборах подряд в Тюрингии (2014 и 2019 — News.ru) имеет большее значение, — сказал Кокеев.
Преемственность внешнеполитической линии ФРГ пока не ставится под сомнение, но происходящие с партиями изменения могут отразиться на выборах канцлера Германии 2021 года, заключил германист.
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Теги:
В мире , Бундестаг , ИМЭМО РАН , Германия , Саксония , Тюрингия
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