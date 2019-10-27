Прошедшего самый страшный квест вознаградят $20 тысячами

Прошедшего самый страшный квест в США вознаградят $20 тысячами

Владельцы самого страшного квеста "Призрачное поместье" объявили награду в $20 тыс. за прохождение хоррор-аттракциона в штате Теннесси. Об этом сообщает MovieWeb.

Отмечается, что никому раньше не удавалось пройти квест до конца.

Из-за реалистичного сценария и оформления квеста многие посетители выходят из него в истерике.

Уточняется, что автоматическим проигрышем в испытаниях являются крики, употребление мата, а также непосредственных контакт с реквизитом или актерами, если это не предусмотрено сценарием.

Для того, чтобы стать участником квеста необходимо быть старше 21 года, подписать 40-страничное соглашение, предоставить справку от психиатра и нарколога, пройти видеотестирование, а также внести плату в виде пяти мешков собачьего корма для питомцев, охраняющих "Поместье".