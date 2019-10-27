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За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов 

РИА Новости + ещё 1
За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
Фото: © AP Photo / Matilde Campodonico
Президентские выборы 27 октября состоятся в Уругвае, за этот высокий пост будут бороться одиннадцать человек.
Выборы в этой латиноамериканской стране являются обязательными для избирателей, за неучастие без уважительной причины налагается штраф. В первом туре побеждает тот кандидат, который набирает больше 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, то второй тур состоится 24 ноября.
Основная борьба развернется между Даниэлем Мартинесом, который представляет левое движение "Широкий фронт" (Frente Amplio) и Луисом Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии.
В случае победы последнего в Уругвае впервые за последние 15 лет сменится направление в политике, до этого у власти были политики левого толка.
Вместе с тем, по данным последних опросов, ни один из кандидатов не наберёт нужного количества голосов, чтобы победить в первом туре.
Достаточно сильные позиции среди других кандидатов у уругвайского политика и экономиста Эрнесто Тальви из консервативной Партии Колорадо, а также у генерала в отставке Гидо Манини Риос из молодой политической партии "Открытый совет".
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Теги:
В мире , Другое , Уругвай
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