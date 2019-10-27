Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский оценил свою перепалку с националистами в Донбассе 

Ura.Ru
Зеленский оценил свою перепалку с националистами
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою беседу с националистами в районе разведения войск в Донбассе. Он заявил, что разговор получился «эмоциональным».
«Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными», — написал Зеленский в Facebook. Украинский лидер отметил, что провел на территории Донбасса двое суток и пообщался там с местными жителями.
Как ранее писало «URA.RU», Зеленский поспорил с националистами во время рабочей поездки в район разведения сил у поселка Золотое в Луганской народной республике. Националисты стали его спрашивать о планах на встречу с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против разведения войск. на это украинский лидер ответил эмоционально: «Я не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции».
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал Nation News о том, что Зеленский надеялся примирить непримиримые стороны и искренне верил в то, что радикальные националисты способны прислушаться к другой стороне конфликта.
Видео дня. Россияне предались страсти на борту самолета
Ura.Ru: последние новости
Лукашенко отрекся от Великой Отечественной войны: «это не наша» Лукашенко отрекся от Великой Отечественной войны: «это не наша» В Совфеде отреагировали на заявление МИД Украины по Крыму В Совфеде отреагировали на заявление МИД Украины по Крыму Украинский депутат пообещал избить телеведущего Соловьева на его вилле в Италии Украинский депутат пообещал избить телеведущего Соловьева на его вилле в Италии
Комментарии 
Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Александр Форманчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отвечаю — виноват!» Шендерович признался во лжи
«Отвечаю — виноват!» Шендерович признался во лжи
Успенская пришла в бар без нижнего белья
Успенская пришла в бар без нижнего белья
Летевший домой умирать россиянин скончался в самолете
Летевший домой умирать россиянин скончался в самолете
«Не наша»: Лукашенко отрекся от ВОВ
«Не наша»: Лукашенко отрекся от ВОВ
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
00:43
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Шоу-бизнес
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
03:13
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
Украина В мире
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение