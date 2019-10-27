Зеленский оценил свою перепалку с националистами в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою беседу с националистами в районе разведения войск в Донбассе. Он заявил, что разговор получился «эмоциональным».

«Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными», — написал Зеленский в Facebook. Украинский лидер отметил, что провел на территории Донбасса двое суток и пообщался там с местными жителями.

Как ранее писало «URA.RU», Зеленский поспорил с националистами во время рабочей поездки в район разведения сил у поселка Золотое в Луганской народной республике. Националисты стали его спрашивать о планах на встречу с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против разведения войск. на это украинский лидер ответил эмоционально: «Я не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции».