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«Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма в стране после скандала с Крымом 

ТК «Звезда»
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме
Фото: margoritapasha, instagram
Маргарита Паша ответила своим критикам цитатой писателя Олдоса Хаксли.
Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» и претендентка на победу в конкурсе «Мисс мира» Маргарита Паша резко высказалась о патриотизме в своем Instagram-аккаунте в stories.
Девушка выложила скрин новости, в которой говорилось, что она уклончиво ответила на вопрос о принадлежности полуострова Крым. Снимок модель сопроводила цитатой писателя Олдоса Хаксли.
«Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели», — сказано в комментарии к публикации.
Ранее Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма. По словам уроженки Харькова, на полуострове она бывала в детстве, а ее любимые места — Ялта и Форос.
«Крым — всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам», — ответила девушка на вопрос журналиста о принадлежности полуострова.
При этом модель добавила, что желает Крыму «только процветания».
Ответ Маргариты вызвал бурю негодования в украинском обществе. Многие украинцы начали критиковать девушку, засыпая ее соцсети гневными комментариями.
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Теги:
В мире , Республика Крым
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