«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме

«Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма в стране после скандала с Крымом

Маргарита Паша ответила своим критикам цитатой писателя Олдоса Хаксли.

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» и претендентка на победу в конкурсе «Мисс мира» Маргарита Паша резко высказалась о патриотизме в своем Instagram-аккаунте в stories.

Девушка выложила скрин новости, в которой говорилось, что она уклончиво ответила на вопрос о принадлежности полуострова Крым . Снимок модель сопроводила цитатой писателя Олдоса Хаксли.

«Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели», — сказано в комментарии к публикации.

Ранее Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма. По словам уроженки Харькова, на полуострове она бывала в детстве, а ее любимые места — Ялта и Форос.

«Крым — всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам», — ответила девушка на вопрос журналиста о принадлежности полуострова.

При этом модель добавила, что желает Крыму «только процветания».

Ответ Маргариты вызвал бурю негодования в украинском обществе. Многие украинцы начали критиковать девушку, засыпая ее соцсети гневными комментариями.