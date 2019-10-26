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Помпео требовал отставки экс-посла США на Украине 

News.ru 50 минут назад
Помпео требовал отставки экс-посла США на Украине
Фото: РИА Новости
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео говорил, что отставка бывшего посла страны на Украине Мари Йованович необходима лично президенту государства Дональду Трампу. Об этом планировал рассказать исполняющий обязанности его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер на закрытом слушании в Палате представителей Конгресса.
Такую информацию сообщил журналистам Wall Street Journal анонимный источник. По его данным, Рикер давно дружит с Йованович. Он пытался оказать ей поддержку, однако этому помешали Помпео и другие высокие чиновники Госдепа.
Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал заявление о бывшем американском после на Украине Мари Йованович. Он назвал дипломата «плохой новостью» и подчеркнул, что ей «придётся пройти через кое-что». 33-летняя женщина была отозвана из Киева в мае 2019 года, на несколько месяцев раньше срока. По некоторым данным, она продемонстрировала неверность Трампу, оскорбляя его за спиной.
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Теги:
В мире , США , Украина , Майкл Помпео , Мари Йованович , Дональд Трамп , Госдеп США , Wall Street Journal
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