Помпео требовал отставки экс-посла США на Украине

Такую информацию сообщил журналистам Wall Street Journal анонимный источник. По его данным, Рикер давно дружит с Йованович. Он пытался оказать ей поддержку, однако этому помешали Помпео и другие высокие чиновники Госдепа

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал заявление о бывшем американском после на Украине Мари Йованович. Он назвал дипломата «плохой новостью» и подчеркнул, что ей «придётся пройти через кое-что». 33-летняя женщина была отозвана из Киева в мае 2019 года, на несколько месяцев раньше срока. По некоторым данным, она продемонстрировала неверность Трампу, оскорбляя его за спиной.