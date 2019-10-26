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Раскрыто возможное местонахождение сбежавших из лагеря для террористов россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Около 50 россиянок с детьми, которые ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), могли быть перенаправлены в Турцию. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, которая занимается проблемой возвращения россиянок, вывезенных мужьями на Ближний Восток, передает РИА Новости.
Саратова рассказала, что находилась с ними на связи с самого начала операции, но она прервалась около недели назад. О том, что они могут быть перенаправлены в Турцию, члену СПЧ при главе Чечни сообщила одна из женщин, отметив, что телефоны им приказали уничтожить. Среди находившихся в лагере Айн-Исса, по ее словам, были женщины из Москвы, Дагестана, Чечни и других регионов.
Как добавила чиновница, женщины из других стран покинули лагерь после того, как курды перестали его охранять. Россиянки же оставались на месте и ждали помощи. «Потом им по громкоговорителю объявили покинуть это место, после чего начали поджигать палатки, они были вынуждены бежать в пустыню с детьми», — сказала она, добавив, что беглянки успели снять и отправить соответствующий видеоролик.
Член СПЧ выразила надежду, что в ближайшее время местонахождение будет установлено.
О побеге россиянок стало известно накануне, 25 октября. Издание «Би-би-си» со ссылкой на их родственников, находящихся в России, сообщило, что из лагеря, оставшегося без охраны, пропали всего около 100 выходцев из России. Это произошло после того, как курды, ранее охранявшие заключенных, ушли из-за грядущего наступления турецких войск и подожгли палатки, где жили семьи террористов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ 9 октября. Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» и его вооруженные «Отряды народной самообороны».
После встречи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи Турция прекратила военную операцию. Стороны подписали подписали меморандум о взаимопонимании и договорились вместе патрулировать северные районы Сирии.
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Теги:
В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Свободная сирийская армия , Совет по правам человека , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , BBC News , Москва , Республика Дагестан , Саратов , Сирия , Турция , Чеченская Республика
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