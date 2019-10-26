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Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Зеленский прокомментировал разговор с националистами
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своего разговора с националистами в районе разведения войск в Донбассе.
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями. Именно они рассказали ему о поселившихся на окраине в частном доме вооруженных людях.
"Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными", — написал Зеленский в Facebook.
Президент Украины подчеркнул, что он и его команда ищут способ положить конец войне, однако он подчеркнул, что капитуляции не будет.
Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — предложенный нынешним президентом Германии механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведении там местных выборов. После подписания документа по Украине прокатилась волна митингов националистов, считающих эти действия Киева "капитуляцией". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Кроме того, группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно было начаться 9 октября, однако, как заявляют в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Киев постоянно срывает этот процесс.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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