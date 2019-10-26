В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране два с половиной года назад. Об этом сообщил в субботу новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Одобренный правительством указ вступает в силу по всей республике с 01:00 по местному времени (02:00 мск) 27 октября. Согласно президентской директиве, вооруженным силам и МВД предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в египетских городах Танта и Александрия. Тогда смертники подорвали себя во время праздничных служб по случаю Вербного (Пальмового) воскресенья, 45 человек погибли, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

После этого ас-Сиси в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о решении ввести чрезвычайное положение сроком на три месяца с возможностью продления. Как того требует конституция, за два последующих дня закон о ЧП был одобрен правительством и Палатой представителей. В дальнейшем продление чрезвычайных мер происходило каждые три месяца. Последний раз это было сделано в июле.

Режим чрезвычайного положения в Египте, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал на постоянной основе с 1981 года и был отменен в январе 2012 года. Это было одним из главных требований протестующих в дни январской революции 2011 года