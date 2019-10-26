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Президент Чили после протестов пообещал перестановки в правительстве 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Президент Чили пообещал перестановки в правительстве
Фото: РИА Новости
Состав правительства Чили поменяется после протестов в стране, сообщил президент Себастьян Пиньера.
"Я попросил подать в отставку, чтобы сформировать новое правительство", — сказал он.
Пиньера пояснил, что это необходимо, чтобы ответить на запрос граждан, которые требовали провести реформы в стране. Выступление президента транслировалось в Twitter.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.
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Теги:
В мире , Себастьян Пиньера , Чили
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