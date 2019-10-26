Президент Чили пообещал перестановки в правительстве

Президент Чили после протестов пообещал перестановки в правительстве

"Я попросил подать в отставку, чтобы сформировать новое правительство", — сказал он.

Пиньера пояснил, что это необходимо, чтобы ответить на запрос граждан, которые требовали провести реформы в стране. Выступление президента транслировалось в Twitter.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.

Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.