Армия Сирии вплотную подобралась к турецкой границе

Сирийская армия 27 октября вошла в четыре посёлка на северо-западе провинции Хасеке и в данное время находится в трёх километрах от границы с Турцией

Сирийские подразделения вошли в населённые пункты Эль-Асадия, Умм-Хармаля, Умм-Ашба и Баб-эль-Хейр, расположенные к юго-востоку от приграничного города Рас-эль-Айн , передаёт агентство SANA.

Турецкие военные попытались помешать продвижению сирийских войск к границе и обстреляли их. В ответ также прозвучали выстрелы.

Ранее News.ru писал, что президенты России и Турции Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи подписали совместный меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает совместное патрулирование турецкими и российскими военными зоны безопасности на севере Сирии.

Кроме того, политики подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Арабской Республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения. Также главы государств подчеркнули приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Отдельно в меморандуме стоит пункт о готовности Москвы и Анкары совместно предотвратить переход террористов через границу Сирии и обеспечить безопасное и добровольное возвращение беженцев.