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Армия Сирии вплотную подобралась к турецкой границе 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Армия Сирии вплотную подобралась к турецкой границе
Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press
Сирийская армия 27 октября вошла в четыре посёлка на северо-западе провинции Хасеке и в данное время находится в трёх километрах от границы с Турцией.
Сирийские подразделения вошли в населённые пункты Эль-Асадия, Умм-Хармаля, Умм-Ашба и Баб-эль-Хейр, расположенные к юго-востоку от приграничного города Рас-эль-Айн, передаёт агентство SANA.
Турецкие военные попытались помешать продвижению сирийских войск к границе и обстреляли их. В ответ также прозвучали выстрелы.
Ранее News.ru писал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи подписали совместный меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает совместное патрулирование турецкими и российскими военными зоны безопасности на севере Сирии.
Кроме того, политики подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Арабской Республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения. Также главы государств подчеркнули приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Отдельно в меморандуме стоит пункт о готовности Москвы и Анкары совместно предотвратить переход террористов через границу Сирии и обеспечить безопасное и добровольное возвращение беженцев.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИА SANA , Рас-Эль-Айн , Турция
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