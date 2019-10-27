«Не наша»: Лукашенко отрекся от ВОВ

Лукашенко отрекся от Великой Отечественной войны: «это не наша»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о разрушительных последствиях Второй мировой и Великой Отечественной войн для страны. Об этом он заявил во время своего визита в Казахстан

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Казахстан всегда были «под чьей-то плеткой». В интервью казахстанскому агентству «Хабар» он рассказал, что странами всегда кто-то «понукал» и пытался «ставить на колени». В пример он привел исторические войны.

Белорусский лидер вспомнил, что во время войны 1812 года Наполеон «прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь», разграбив и уничтожив со своими войсками всю страну.

После Первой мировой войны, по словам президента, от «Беларуси осталась только узенькая полосочка», а во время Второй мировой и Великой Отечественной войны страну полностью «стерли с лица земли». Лукашенко отметил, что Белоруссия в период с 1941 по 1945 военные годы потеряла треть населения. «Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули», — отметил белорусский президент.