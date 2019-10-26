«Мисс Украина» анонсировала новый скандал в Instagram

Мисс Украина-2019 пообещала скандал национал-радикалам и заявила, что устала от них.

скриншот

«Ждите нового скандала. Украина, сколько можно?», — написала Маргарита Паша.

Как ранее сообщал «Рамблер», радикальные националисты обвинили Пашу во всех смертных грехах после ее ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

Она заявила, что российский полуостров, как и вся Земля, принадлежит всему человечеству — «всем людям». За это украинские радикалы подвергли ее остракизму в соцсетях.

Мисс также поведала, что ее сестра живет в Феодосии, и в детстве она часто отдыхала в Крыму, который искренне любит. Маргарита пожелала процветания полуострову.

Ранее девушка уже оказывалась в центре скандала — из-за русского языка. Сторонники насильственной украинизации поставили ей в вину, что она отказалась давать интервью на «мове» в телепередаче. Интервью не выпустили в эфир, а отважная королева красоты заявила, что будет говорить на том языке, на котором захочет.