Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мисс Украина» анонсировала новый скандал в Instagram 

Рамблер 4 минуты назад
«Мисс Украина» анонсировала новый скандал в Instagram
Фото: Miss Ukraine 2019
Мисс Украина-2019 пообещала скандал национал-радикалам и заявила, что устала от них.
скриншот
«Ждите нового скандала. Украина, сколько можно?», — написала Маргарита Паша.
Как ранее сообщал «Рамблер», радикальные националисты обвинили Пашу во всех смертных грехах после ее ответа на вопрос о принадлежности Крыма.
Мисс Украины объяснилась за отказ от мовы
Она заявила, что российский полуостров, как и вся Земля, принадлежит всему человечеству — «всем людям». За это украинские радикалы подвергли ее остракизму в соцсетях.
Мисс также поведала, что ее сестра живет в Феодосии, и в детстве она часто отдыхала в Крыму, который искренне любит. Маргарита пожелала процветания полуострову.
Ранее девушка уже оказывалась в центре скандала — из-за русского языка. Сторонники насильственной украинизации поставили ей в вину, что она отказалась давать интервью на «мове» в телепередаче. Интервью не выпустили в эфир, а отважная королева красоты заявила, что будет говорить на том языке, на котором захочет.
Видео дня. Россияне предались страсти на борту самолета
Комментарии2 
Теги:
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе17
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания176
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник456
В столице Казахстана начались задержания
В столице Казахстана начались задержания90
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ448
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
03:13
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
Украина В мире
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
В мире Украина
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
00:37
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение