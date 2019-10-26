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«Грузинские снайперы» Майдана дали показания 

Рамблер 13 минут назад
Генпрокуратура Белоруссии официально допросила свидетелей, рассказавших об спецоперации грузинских снайперов на Майдане в 2014 году. Об этом в Facebook написал адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы экс-сотрудников «Беркута» в Святошинском районом суде Киева.
На Майдане воевали иностранные снайперы
Адвокат опубликовал видеоролик, где он стоит рядом с тремя свидетелями — гражданами Грузии — возле здания белорусской генпрокуратуры.
«Давайте не бояться правды, давайте узнаем, кто же виноват в трагедии, которая произошла в феврале 2014 года на Украине», — заявил Горошинский.
В итальянском и израильском фильмах-расследованиях «Украина. Скрытая правда» и «Площадь разбитых надежд», граждане Грузии заявили, что стали очевидцами расстрелов гражданских и милиционеров на Майдане в 2014 году. Расстрелы осуществляли снайперские группы из Грузии.
В организации преступления подозревают Михаила Саакашвили, Андрея Парубия и Владимира Пашинского.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали СМИ, что были снайперами на Майдане. Оружие и приказ открыть огонь на поражение они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Он приказал стрелять и по протестующим, и по милиционерам.
По словам Нергадзе и Ревазишвили, на Майдане было несколько групп снайперов из Грузии. Некоторые из них затем исчезли без вести. Несколько снайперов обратились в СМИ, раскрыв секретную операцию на Майдане, поскольку начали опасаться за свою жизнь.
Летом нынешнего года президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане.
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Теги:
В мире , Видео , Коба Нергадзе , Александр Ревазишвили , Михаил Саакашвили , Сергей Пашинский , Владимир Путин , Александр Горошинский , Верховная Рада , Киев
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