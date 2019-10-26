«Грузинские снайперы» Майдана дали показания

Генпрокуратура Белоруссии официально допросила свидетелей, рассказавших об спецоперации грузинских снайперов на Майдане в 2014 году. Об этом в Facebook написал адвокат Александр Горошинский , представляющий интересы экс-сотрудников «Беркута» в Святошинском районом суде Киева

Адвокат опубликовал видеоролик, где он стоит рядом с тремя свидетелями — гражданами Грузии — возле здания белорусской генпрокуратуры.

«Давайте не бояться правды, давайте узнаем, кто же виноват в трагедии, которая произошла в феврале 2014 года на Украине», — заявил Горошинский.

В итальянском и израильском фильмах-расследованиях «Украина. Скрытая правда» и «Площадь разбитых надежд», граждане Грузии заявили, что стали очевидцами расстрелов гражданских и милиционеров на Майдане в 2014 году. Расстрелы осуществляли снайперские группы из Грузии.

В организации преступления подозревают Михаила Саакашвили , Андрея Парубия и Владимира Пашинского.

По словам Нергадзе и Ревазишвили, на Майдане было несколько групп снайперов из Грузии. Некоторые из них затем исчезли без вести. Несколько снайперов обратились в СМИ, раскрыв секретную операцию на Майдане, поскольку начали опасаться за свою жизнь.