Адвокат Трампа проговорился о $200 тысячах из Бахрейна

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани случайно упомянул, что ему нужно $200 тыс. из Бахрейна, сообщает NBC.
Как отмечается, Джулиани, вероятно, перепутал журналиста и своего помощника, когда записывал голосовой ответ на автоответчике.
В записи он сказал, что им нужны деньги из Бахрейна и поручил помощнику туда позвонить.
"Нам нужно несколько сотен тысяч долларов", — добавил Джулиани.
Позже личный помощник Трампа прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что имел в виду не юридические дела, а говорил о "замене сотрудников, работающих над другим проектом". Именно для этого им и потребуются деньги. Также Джулиани открестился от связи этих слов с беседой Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.