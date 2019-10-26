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Адвокат Трампа проговорился о $200 тыс. из Бахрейна 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Адвокат Трампа проговорился о $200 тысячах из Бахрейна
Фото: Reuters
Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани случайно упомянул, что ему нужно $200 тыс. из Бахрейна, сообщает NBC.
Как отмечается, Джулиани, вероятно, перепутал журналиста и своего помощника, когда записывал голосовой ответ на автоответчике.
В записи он сказал, что им нужны деньги из Бахрейна и поручил помощнику туда позвонить.
"Нам нужно несколько сотен тысяч долларов", — добавил Джулиани.
Позже личный помощник Трампа прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что имел в виду не юридические дела, а говорил о "замене сотрудников, работающих над другим проектом". Именно для этого им и потребуются деньги. Также Джулиани открестился от связи этих слов с беседой Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Теги:
В мире , США , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , телеканал NBC , Бахрейн
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