Адвокат Трампа проговорился о $200 тысячах из Бахрейна

Адвокат Трампа проговорился о $200 тыс. из Бахрейна

Как отмечается, Джулиани, вероятно, перепутал журналиста и своего помощника, когда записывал голосовой ответ на автоответчике.

В записи он сказал, что им нужны деньги из Бахрейна и поручил помощнику туда позвонить.

"Нам нужно несколько сотен тысяч долларов", — добавил Джулиани.