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Почти 10 тысяч сторонников Греты Тунберг вышли на митинг в Ванкувере 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Сторонники Греты Тунберг вышли на митинг в Ванкувере
Фото: EPA
Почти 10 тысяч человек пришли поддержать шведскую активистку Грету Тунберг, организовавшей экологическую демонстрацию в канадском Ванкувере.
Участники акции потребовали от властей делать больше для борьбы с изменениями климата. Большая часть присутствующих на митинге — это молодежь.
"Мы — волна перемен, и нас не остановить, если мы будем все вместе", — цитирует ТАСС Тунберг.
Но не все одобряют то, что делает активистка. Жители Эдмонтона, многие из которых работают в нефтегазовой отрасли, считают приехавшую из Швеции 16-летнюю девочку провокатором.
Грета Тунберг стала широко известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября. Тогда активистка обвинила глав государств в том, что они делают недостаточно для борьбы с загрязнением атмосферы.
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Теги:
В мире , Грета Тунберг , ООН , ИТАР-ТАСС , Ванкувер
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