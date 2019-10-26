Сторонники Греты Тунберг вышли на митинг в Ванкувере

Почти 10 тысяч человек пришли поддержать шведскую активистку Грету Тунберг, организовавшей экологическую демонстрацию в канадском Ванкувере.
Участники акции потребовали от властей делать больше для борьбы с изменениями климата. Большая часть присутствующих на митинге — это молодежь.
"Мы — волна перемен, и нас не остановить, если мы будем все вместе", — цитирует ТАСС Тунберг.
Но не все одобряют то, что делает активистка. Жители Эдмонтона, многие из которых работают в нефтегазовой отрасли, считают приехавшую из Швеции 16-летнюю девочку провокатором.
Грета Тунберг стала широко известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября. Тогда активистка обвинила глав государств в том, что они делают недостаточно для борьбы с загрязнением атмосферы.