США частично приостановили полеты на Кубу

США прекращают полеты на Кубу

Целью этого решения является предотвращение получения Кубой финансовых средств от поездок граждан Соединенных Штатов

США приостанавливают авиасообщение со всеми аэропортами Кубы, кроме аэропорта Хосе Марти в Гаване. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента

«По запросу государственного секретаря, министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиационное сообщение между международными аэропортами США и Кубы», — информирует ведомство.

По данным Госдепа, целью этого решения является предотвращение получения Кубой финансовых средств от поездок граждан Соединенных Штатов. Американским компаниям дается 45 дней на отмену запланированных авиарейсов.