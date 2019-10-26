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США прекращают полеты на Кубу 

ТК «Звезда» + ещё 8 21 минуту назад
США частично приостановили полеты на Кубу
Фото: globallookpress.com
Целью этого решения является предотвращение получения Кубой финансовых средств от поездок граждан Соединенных Штатов.
США приостанавливают авиасообщение со всеми аэропортами Кубы, кроме аэропорта Хосе Марти в Гаване. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.
«По запросу государственного секретаря, министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиационное сообщение между международными аэропортами США и Кубы», — информирует ведомство.
По данным Госдепа, целью этого решения является предотвращение получения Кубой финансовых средств от поездок граждан Соединенных Штатов. Американским компаниям дается 45 дней на отмену запланированных авиарейсов.
В конце сентября Госдепартамент США ввел санкции против лидера правящей на Кубе Коммунистической партии и бывшего президента страны Рауля Кастро, а также членов его семьи. В ведомстве заявили, что это связано с «грубыми нарушениями прав человека». Лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.
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Теги:
В мире , США , Рауль Кастро , Госдеп США , КПРФ , Минтранс РФ , Куба
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