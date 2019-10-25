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Джонсон объявил набор волонтёров в партию для агитации за брексит 

RT на русском 1 час назад
Джонсон набирает волонтёров
Фото: Reuters
Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал записываться на сайте Консервативной партии в волонтёры для агитации жителей Великобритании за скорейший выход из Евросоюза.
В видеообращении, опубликованном на своей странице в Twitter, Джонсон отметил «безнадёжность» парламента из-за достигнутых на прошлой неделе договорённостей между ЕС и Великобританией относительно нового соглашения по брекситу.
По его словам, парламент поддержал сделку, но также проголосовал за отсрочку брексита.
«Лучший путь для нашей страны — осознать, что этот парламент откровенно себя изжил, и пришло время провести всеобщие выборы», — заключил Джонсон.
Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о распространении Джонсоном лжи во время референдума по брекситу.
22 октября сообщалось, что Джонсон «приостановит» рассмотрение парламентом законопроекта о выходе Британии из Евросоюза и проконсультируется с ЕС относительно продления процесса брексита.
Такое заявление было сделано после отказа членов британского парламента рассматривать законопроект о брексите в трёхдневный срок.
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Теги:
В мире , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Консервативная партия , Еврокомиссия , Великобритания
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