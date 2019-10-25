Россияне устроили массовый побег из лагеря в Сирии

Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии

Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Об этом со ссылкой на их родственников, находящихся в России, сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что из лагеря, оставшегося без охраны, пропали всего около 100 выходцев из России. Это произошло после того, как курды, ранее охранявшие заключенных, ушли из-за грядущего наступления турецких войск и подожгли палатки, в которых жили семьи террористов.

По данным родственницы одной из женщин, бывшие заключенные с детьми шли по пустыне на север — в сторону Турции — ориентируясь по солнцу, пока их не подобрали протурецкие вооруженные формирования. Через некоторое время группа перестала выходить на связь.

Неизвестно, сколько именно узников сбежали из Айн-Исса, где, по некоторым данным, содержалось до 13 тысяч человек. МВД Турции сообщило о 236 задержанных беглецах — их доставили в лагеря на территории Турции для последующего суда, курдские организации называли цифру в 800 женщин и детей. Власти Турции сначала называли дезинформацией сообщения о побеге, а затем обвинили в нем курдов.

О том, что семьи боевиков ИГ ушли из лагеря, где они находились под охраной курдских формирований, сообщалось 13 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ 9 октября. Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название «Источник мира». Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» и его вооруженные «Отряды народной самообороны».

23 октября Турция прекратила военную операцию после встречи Эрдогана со своим российским коллегой Владимиром Путины в Сочи. Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании и договорились вместе патрулировать северные районы Сирии.