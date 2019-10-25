«Украина всем надоела, её могут ликвидировать»

Украина уже всем надоела, её могут ликвидировать — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко интервью изданию Украина.ру 25 октября рассказал об угрозе ликвидации украинского государства из-за серьезного политического конфликта.

Он напомнил о конфликте между значительной частью депутатов и практически всем правительством, которые считают что у олигарха Игоря Коломойского слишком много власти, и самим Коломойским.

По словам эксперта, это такое столкновение, в котором обе стороны могут проиграть или не проиграть, но ни одна из них не может выиграть.