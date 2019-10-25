«Украина всем надоела, её могут ликвидировать»

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 25 октября рассказал об угрозе ликвидации украинского государства из-за серьезного политического конфликта.
Он напомнил о конфликте между значительной частью депутатов и практически всем правительством, которые считают что у олигарха Игоря Коломойского слишком много власти, и самим Коломойским.
По словам эксперта, это такое столкновение, в котором обе стороны могут проиграть или не проиграть, но ни одна из них не может выиграть.
«Потому что столкновения такого масштаба: фактически речь идет о дезинтеграции остатков украинского государства и скорее всего внешнего вмешательства в этот процесс. Потому что Украина всем уже, откровенно говоря, надоела, и никто не видит другого способа разобраться с этой проблемой, как просто ликвидировать украинское государство. Я думаю, что по этому поводу существует уже неформальный, неоформленный, может быть даже не обсуждавшийся консенсус, и в Кремле, и в Париже, и в Берлине, и в США… ну а значит, рано или поздно его обсудят», — сказал Ищенко.