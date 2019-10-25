Германия назвала пять условий для Сирии

МИД ФРГ назвал пять пунктов для стабилизации ситуации на севере Сирии

Министерство иностранных дел Германии обозначило пять пунктов, выполнение которых, по мнению ведомства, может привести к стабилизации обстановки на севере Сирии . Об этом говорится в статье на сайте МИД.

Первый пункт заключается в том, что временное перемирие должно стать долгосрочным явлением, считают в министерстве. Также там указали на то, что находящиеся в регионе люди нуждаются в обязательном предоставлении гуманитарной помощи.

Одновременно ведомство призвало к постепенному запуску политического процесса, прежде всего созыву Конституционного комитета

Кроме того, подчёркнута необходимость продолжения борьбы с терроризмом.

«Стабилизация будет возможна только в том случае, если в Сирии будет побеждён терроризм», — говорится в пресс-релизе.

В Берлине также полагают, что конфликт можно решить только при участии всего международного сообщества.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать в САР на границе с Турцией международную зону безопасности при участии Москвы и Анкары.