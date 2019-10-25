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МИД ФРГ назвал пять пунктов для стабилизации ситуации на севере Сирии 

RT на русском 1 час назад
Германия назвала пять условий для Сирии
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Германии обозначило пять пунктов, выполнение которых, по мнению ведомства, может привести к стабилизации обстановки на севере Сирии. Об этом говорится в статье на сайте МИД.
Первый пункт заключается в том, что временное перемирие должно стать долгосрочным явлением, считают в министерстве. Также там указали на то, что находящиеся в регионе люди нуждаются в обязательном предоставлении гуманитарной помощи.
Одновременно ведомство призвало к постепенному запуску политического процесса, прежде всего созыву Конституционного комитета.
Кроме того, подчёркнута необходимость продолжения борьбы с терроризмом.
«Стабилизация будет возможна только в том случае, если в Сирии будет побеждён терроризм», — говорится в пресс-релизе.
В Берлине также полагают, что конфликт можно решить только при участии всего международного сообщества.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать в САР на границе с Турцией международную зону безопасности при участии Москвы и Анкары.
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Теги:
В мире , Конституционный комитет Госдумы , Германия , Сирия
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