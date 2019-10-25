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Украина и НАТО сведут все аспекты сотрудничества в единую программу 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Украина и НАТО заявили о перезапуске отношений
Фото: РИА Новости
Украина и НАТО намерены в ближайшей перспективе перейти к новому формату отношений, в котором все аспекты сотрудничества сведены в единую программу. Об этом в пятницу по итогам визита в штаб-квартиру альянса заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", — приводит его слова издание "Украинская правда".
Он пояснил, что Киев получит поддержку в рамках единой программы, поскольку альянс ввел подход "одна страна — один план".
"Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", — добавил министр.
Сотрудничество Украины и НАТО началось в 1994 году, когда Киев присоединился к программе "Партнерство ради мира". Первая индивидуальная программа партнерства принята страной летом 1995 года. В феврале этого года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепившие курс страны в Европейский союз и НАТО.
Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине. Но на фоне заверений украинского руководства о неуклонном переходе на стандарты НАТО, в Киеве признаются, что это государственной казне не по карману.
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Теги:
В мире , Армия , Конфликты , Политика , Украина , ЕС , Верховная Рада , НАТО , Украинская правда
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