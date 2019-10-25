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Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова» 

Rambler News Service 42 минуты назад
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
Фото: РИА Новости
Обращение американских конгрессменов к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой объяснить, почему украинское националистическое формирование «Азов» (организация, в отношении членов которой в России возбуждены уголовные дела) не включено в перечень «иностранных террористических организаций», является попыткой дискредитировать подразделение и подорвать его деятельность «гибридным методом». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куиин.
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
По его словам, эти попытки говорят о боевой эффективности подразделения.
«Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» в защите государства от военной агрессии — истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом», — заявил он.
Министр подчеркнул, что данные попытки призваны вызвать кризис в отношениях Украины с её союзниками и ослабить позицию страны в мире.
Ранее группа из 40 американских конгрессменов направила
обращение к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему ряд иностранных экстремистских группировок не включены в перечень «иностранных террористических организаций».
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Теги:
В мире , Украина , Арсен Аваков , МВД , США
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